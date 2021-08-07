Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son zamanlarda ülkemizin 4 bir yanında meydana gelen orman yangıları hakkında Bolu Belediye Meclis Ağustos ayı 2.oturumunda sert eleştirilerde bulundu. Belediye Başkanı Özcan, Türkiye’nin yangınları söndürmek için İsrail’den uçak kiraladığına tepki göstererek, “İsrail denen katil devletten uçak kiraladınız yazıklar olsun. İsrail’e bizi muhtaç ettiniz. Ele güne rezil ettiniz Türkiye’yi. Yangını izleyecek jetimiz var da yangını söndürecek uçağımız yok” dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına değinen Özcan, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dünkü sözleri beni üzdü, ‘Orman yangılarının sorumlusu, söndürmekte görevli olan Belediyelerdir’ dedi. Ülkemizin anayasası diyor ki 169.madde, ‘devlet ormanları devlete aittir. Devletin gözetimi altındadır’ diyor. Yarın Bolu’da yangın çıkarsa söndüremezsek bunun sorumlusu ben mi olacağım? Bu kadar para kazanıp, Türkiye’nin en çok parasını Bolu’dan kazanıyor Orman Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürü mü olacak?” ifadelerini kullandı.

“SİZİN BİR ELİNİZDE AYNA BİR ELİNİZDE CIMBIZ”

2014 yılındaki Erdoğan’ı sevdiğini dile getiren Bolu Belediye Başkanı Özcan, “Ciğerimiz yanıyor şu günlerde. Yeşil vatanımız yanıyor. Sizin bir elinizde ayna bir elinizde cımbız. Ormanlarımız kayboldu. Memleket yanıyor kardeşim. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı değilim. Erdoğan bu ülkenin vatandaşıdır. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak siyasal mücadele yaparak bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmuştur. Belediye başkanı olmuş. Siyaseten sonuna kadar takdir ediyorum. Erdoğan, Başbakan olduğu ilk yıllarda veya belediye başkanı olduğu yıllarda, ‘işte şu parmağımdaki yüzükten başka servetim yoktur. Bir gün daha fazlası olursa bilin ki hırsızlık yaptım’ derken son derece içten söyledi. Ama maalesef bizim tanıdığımız sizin çok sevdiğiniz sayın Erdoğan aynı Erdoğan değil. Ben hangi Erdoğan’ı seviyorum 2014 yılında, ‘ Bu ülkenin Başbakanı olarak açıkça ifade ediyorum ki, Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır” diyen sayın Erdoğan’ı seviyorum” dedi.

“ADAMDA BİRAZ UTANMA OLSA İSTİFA EDER”

“Yarın birgün Bolu’da yangın çıksa sorumlusu ben mi olacağım?” diyen Tanju Özcan, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dünkü sözleri beni üzdü, ‘Orman yangılarının sorumlusu, söndürmekte görevli olan Belediyelerdir’ dedi. Ülkemizin anayasası diyor ki 169.madde, ‘devlet ormanları devlete aittir. Devletin gözetimi altındadır’ diyor. Orman Genel Müdürlüğü ne iş yapıyor arkadaşlar? Ormanlar belediyeye mi ait? Orman genel müdürlüğü gariban orman köylüsüne 3 kuruş para veriyor. Ormandan geliri elde eden Orman Genel Müdürlüğü, 3 kuruş para veriyor. Orman Genel Müdürlüğü parayı kazanıyor Bolu’nun yüzde 68’i orman, Orman Bölge Müdürlüğü’nün bir tane itfaiyesi yok arkadaşlar. Biz özel idarenin sorumluluk alanlarında çıkan yangılara da müdahale ediyoruz. Özel idare her konuda güçlüyüz diyor niye bir tane itfaiye almıyor? Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin en karlı kuruluşu. Ormandan gelen parayla niye jet uçaklar alınıyor da yangın söndürme uçakları alınmıyor? Yarın Bolu’da yangın çıkarsa söndüremezsek bunun sorumlusu ben mi olacağım? Bu kadar para kazanıp, Türkiye’nin en çok parasını Bolu’dan kazanıyor Orman Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürü mü olacak? Orman bakanı, ‘yangınlar bugün bitiyor’ diyor orman kalmadı o yüzden bitiyor yangınlar. Orman Genel Müdürü adamda biraz utanma olsa istifa eder. İsrail denen katil devletten uçak kiraladınız yazıklar olsun. İsrail’e bizi muhtaç ettiniz. Ele güne rezil ettiniz Türkiye’yi. Yangını izleyecek jetimiz var da yangını söndürecek uçağımız yok” diyerek sert tepki gösterdi.

“SİZ BU KAFA İLE 350 SENE MUHALEFETTE KALIRSINIZ”

AK Partili meclis üyelerine dönerek sözlerine devam eden Tanju Özcan, “üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Şu muhalefeti de bir türlü öğrenemediniz ya ona üzülüyorum. Biz bu kafa ile 50 sene muhalefette kaldık. Siz bu kafa ile 350 sene muhalefette kalırsınız” dedi.