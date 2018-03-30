Haber:ESRA ÖZTÜRK

Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte orman yangınlarının artması beklenirken Bolu ve Düzce’deki yangın söndürme ekipleri ile orman ekipleri yangın sezonu öncesi hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar kapsamında ekipler yangınlara müdahale ile alakalı seminer gerçekleştirdiler. Seminer sonrası ekipmanlar denetlenirken aynı zamanda operatör ve şoförlere kullandıkları makine ve araçları daha iyi tanımaları gerektiği ifade edildi. Taşra teşkilatları, en geç nisan ayı sonuna kadar yangın eylem planlarını hazırlayacak. Yangın mevsimi olan haziran-ekim döneminde, devamlı olarak yangın nöbetleri tutulacak. Yangın mevsimi boyunca haberleşme merkezleri sürekli faal bulundurulacak ve ALO 177 No'lu telefonların hizmette olması sağlanacak. Yangın gözetleme kulelerinin her türlü bakımları yapılarak, yangın sezonuyla birlikte faaliyete geçirilecek. Orman yolları ile yangın emniyet yollarının bakım ve onarımları yangın tehlike döneminden önce tamamlanacak ve ulaşıma açık bulundurulacak.

EKİPLER ZİNDE TUTULACAK

Yangın söndürme ekipleri, zamanında göreve hazır şekilde oluşturulacak ve hassas bölgelerde konuşlandırılacak. Ekiplere her gün sabah eğitimleri yaptırılarak personelin devamlı bilgili ve zinde tutulması sağlanacak. Ekiplerde bulunması gereken alet ve donanımının tam ve sağlam olmasına önem verilecek. Bütün ekiplerde arazi aracı bulunacak. Araçlar yetmediği takdirde, yangın mevsimi başında veya kademeli olarak kiralanacak. Yangın söndürme hizmetleri için ayrılan iş makineleri, faal durumda bulundurulacak.

Hava araçlarının zamanında, etkin ve verimli şekilde kullanılmaları sağlanacak. Yangın ekiplerince kullanılmakta olan el aletlerinin yeterli sayıda, ergonomik nitelikte olmasına özen gösterilecek. Bu aletlerden yeterli miktarı yangına hassas olan köyler ile askeri birliklere verilecek. Ormancılık hizmetlerinde çalışan bütün işçiler, ''ormanda ateş yakmama'' konusunda işe başlamadan önce eğitilecek.

ALARM TEDBİRLERİ

Orman yangınları bakımından önemli olan meteorolojik göstergeler sürekli olarak takip edilecek. Rüzgarın yöresel olarak tehlikeli yönden estiği veya şiddetlendiği dönemlerde, nispi nemin yüzde 30'dan aşağıya indiği zamanlarda ekipler ''alarma'' geçecek. Nispi hava neminin yüzde 20'den aşağıya indiği veya ineceğinin anlaşıldığı günlerde, ormanlardaki insan hareketlerinin azaltılması ve yangına karşı gerekli önlemlerin yangın çıkmadan önce alınması için valiliklere önerilerde bulunulacak, alınan kararlar uygulanacak. Yangına müdahale, geniş kapsamlı teknik değerlendirmeler ve emniyet kuralları çerçevesinde yürütülecek. Yangın söndürme çalışmalarının uzman kişilerce yönetilmesine özel önem verilecek. Büyüyen yangınlarda söndürme çalışmaları, ''Stratejik Eylem Planları''çerçevesinde yürütülecek.

Yangına maruz kalan alanlar kesinlikle başka bir amaçla kullandırılamayacak, bu nedenle sürekli olarak denetim altında bulundurulacak. Yanan alanlardan orman yetiştirilmesine elverişli olanlar, mümkünse ertesi dikim mevsiminden önce mutlaka ormanlaştırılacak.