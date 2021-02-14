Yangınlar hakkında uyarı

Haber: C. Kutay Aykan

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği son günlerde kış mevsimi olmasına rağmen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Düzce ve Bolu illerinde orman yangınları meydana geldiği anımsatıldı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte orman yangını riskine işaret edilerek, ormanlarda ateşli piknik yapılması, bahçe temizliği ve anız yakmanın kanunen yasak olmasına rağmen vatandaşların ihmal ve dikkatsizliğinden yakılan ateşlerin orman yangınlarına sebep olduğu belirtildi.

CEZA UYGULANIYOR

Orman yangınına sebebiyet verenler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara orman yangınının zararları ve orman yangınına sebebiyet vermenin cezaları konusunda uyarılarda bulunularak, herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalınmaması için vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

3 BÖLGEDE YANGIN

Geçtiğimiz günlerde Düzce iline bağlı Akçakoca ilçesi Hasançavuş köyünde çıkan orman yangını ile Bolu ili Merkez ilçeye bağlı Dağkent Mahallesi ve Yedigöller Milli Parkı yolunun 4. kilometresinde çıkan orman yangınlarının, ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldüğü de hatırlatıldı.

ATEŞ YAKMAYIN

Açıklamada, daha büyük yangın afeti yaşanmaması için vatandaşların, kırsal alanlarda ateş yakılmaması konusunda duyarlı olmaları, gördükleri orman yangınını ve orman yangınına sebebiyet verenleri ücretsiz ALO 177 Yangın İhbar Hattına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.