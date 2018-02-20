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20 Şubat 2018 Salı
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    • Yangınzede ailelere 42 bin TL

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Mudurnu ve Göynük ilçesindeki 6 yangınzede aileye gönderilen 42 bin TL. yangınzede ailelere teslim edildi.

    20 Şubat 2018 Salı 11:30
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    Yangınzede ailelere 42 bin TL

    Haber: Semih Baykal
    Aralık 2017 ve Ocak 2018 aylarında Mudurnu ve Göynük ilçelerine bağlı köylerde meydana gelen yangınlarda 6 ailenin evi yanmıştı. Yangın sonrası İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince yapılan tespitler sonrası hazırlanarak Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı’na gönderilen raporlar sonrası 6 yangınzede aile için Acil Yardım Ödeneği İlimize gönderildi.
    Mudurnu İlçesi Mandıra, Mangırlar, Karşıköy, Çavuşderesi ve Ordular köyleri ile Göynük Hasanlar köylerinde çıkan yangınlarda evleri yanan 6 yangınzede aileye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Acil Yardım Ödeneği adı altında aile başı 7 bin TL olmak üzere toplamda 42 bin TL’lik yardım yangınzede ailelere teslim edildi.

    Anahtar Kelimeler: Afet, Acil, Durum, Yönetimi, Başkanlığı

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