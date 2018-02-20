Haber: Semih Baykal

Aralık 2017 ve Ocak 2018 aylarında Mudurnu ve Göynük ilçelerine bağlı köylerde meydana gelen yangınlarda 6 ailenin evi yanmıştı. Yangın sonrası İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince yapılan tespitler sonrası hazırlanarak Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı’na gönderilen raporlar sonrası 6 yangınzede aile için Acil Yardım Ödeneği İlimize gönderildi.

Mudurnu İlçesi Mandıra, Mangırlar, Karşıköy, Çavuşderesi ve Ordular köyleri ile Göynük Hasanlar köylerinde çıkan yangınlarda evleri yanan 6 yangınzede aileye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Acil Yardım Ödeneği adı altında aile başı 7 bin TL olmak üzere toplamda 42 bin TL’lik yardım yangınzede ailelere teslim edildi.