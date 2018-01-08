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08 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Yangınzede aileye belediye sahip çıktı

    Taşkesti Belediye Başkanı Efrahim Özdemir, beldeye bağlı Karacasu köyünde yaşayan ve yeni yıl akşamında çıkan yangında evsiz kalan Arif Erdoğan'ı ve ailesini kaldığı komşunun evinde ziyaret etti.

    08 Ocak 2018 Pazartesi 10:39
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    Yangınzede aileye belediye sahip çıktı

    Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde evi yanan aileye belediye başkanı destek oldu. Yangın nedeniyle evsiz kalan aileye sahip çıkan Başkan Özdemir, ailenin yanan evlerinin yerine yeni bir evin yapılması için çalışma başlattı. Yangından sonra evden geriye kalanlar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Evin beton temeli atıldı. Evin yapımıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kış günü evsiz kalmanın olmayacağını ifade eden Başkan Efrahim Özdemir, "Evi yanan aileye geçici olarak komşusunun kullanmadığı evi tahsis ettik. Evini de yaptıracağız. Kendi evi bitinceye kadar komşunun evinden faydalanacak." dedi.

    Anahtar Kelimeler: Taşkesti, Belediye, Başkanı, Efrahim, Özdemir

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