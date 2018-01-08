Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde evi yanan aileye belediye başkanı destek oldu. Yangın nedeniyle evsiz kalan aileye sahip çıkan Başkan Özdemir, ailenin yanan evlerinin yerine yeni bir evin yapılması için çalışma başlattı. Yangından sonra evden geriye kalanlar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Evin beton temeli atıldı. Evin yapımıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kış günü evsiz kalmanın olmayacağını ifade eden Başkan Efrahim Özdemir, "Evi yanan aileye geçici olarak komşusunun kullanmadığı evi tahsis ettik. Evini de yaptıracağız. Kendi evi bitinceye kadar komşunun evinden faydalanacak." dedi.