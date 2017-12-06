Haber: Semih Baykal

Boluspor’lu futbolcular örnek bir davranışa imza attı. Kırmızı Beyazlı futbolcular, kendi aralarında para toplayarak, Mudurnu İlçemizin Uzunçam Köyü'nde meydana gelen yangın felaketinde evini,ahırını ve samanlığını kaybeden 5 çocuklu(3ü kız-16,17,18 yaşlarında ve 2si erkek-6,9 yaşlarında) aileye 8 bin 400 TL maddi yardımda bulundu. Ayrıca Boluspor Kulübü de aileyi ligin 14. Haftasında oynanan Boluspor- Adanaspor maçına davetti. Maça gelen aile 90+1’nci dakikada İshak Çakmak’ın attığı penaltı golünde büyük bir sevinç yaşadı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğündeki öğrenciler de Mudurnu İlçemizin Uzunçam Köyü'ne giderek aileyi ziyaretti. Öğrenciler aileye giyecek ve gıda yardımında bulunduğu öğrenildi.