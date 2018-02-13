Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş geçtiğimiz hafta Mudurnu ilçesinin Kaygana Mahallesinde 3 katlı bir evde çıkan yangın sonrası evleri yanan Ayşe - Mehmet Özdemir çiftine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin’in de yer aldığı ziyarette yangınzede aileye geçmiş olsun dileklerini iletilen Vali Baruş, yangın ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Yanan evde incelemelerde bulunan Vali Baruş yetkililere ailenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.