YANLIŞ ALGIYA SEBEP OLABİLİR !

Yazıyı Özge Nur Dilber’ın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Okuduğunuz ya da duyduğunuz bir cümleyi merak edip günlerce ne anlama geliyor. Anlatılan olay nasıl yapılıyor diye araştırdığınız oldu mu? İtiraf ediyorum bu durum benim çok başıma geliyor. Bazen bir kelimeden ya da bir olaydan yola çıkıp sorgulayarak çok şey öğreniyorum. Gerçi bu kadar meraklı olmam çoğu zaman başıma iş açsa da bence meraklı olup işin doğrusunu buluncaya kadar sorgulamak tüm gazeteci ve yazarların yapması gereken bir şey,

“Acaba Onur yine neyi takıldı diye meraklandınız değil mi?” hemen anlatıyorum. Geçtiğimiz hafta bir yandan çalışıyorum bir yandan da ekranın bir köşesinde sosyal medyayı takip ediyorum. Bir engelli grubunda “ Engelli Çocuğum 18 yaşına deldi. Vasi işlemi yapmak istiyorum nasıl yapılır bilen var mı? “ diye bir soru gözüme ilişti.

Bu soruyu görünce yıllar önce başıma gelen bir olayı anımsadım. Malum 10 yıldır her hafta köşe yazıları yazıyorum ve gazetecilikle uğraşıyorum. Yazdıklarımda ve söylediklerimde gayet dikkatliyimdir. Şu a’na kadar bir hata yapmadım. Ancak hepimiz insanız ve her an bir hata yapabiliriz yani başımıza bir şey gelebilir. İşte o anlarda bana yardımcı olsun, gerekirse beni temsil etsin diyerek en güvendiğim ve sevdiğim arkadaşlarımdan biri olan Avukat Eda Arslan Karakış’a vekâlet vermek için notere giderek başvurmuştum. Noter önce sen engellisin “ vasi “ lazım demişti. İyide ben 18 yaşını geçtim yani kendi kararlarımı bilinçli bir şekilde alabiliyorum. Buraya kadarda gelebiliyorum. Vasi ’ye falan gerek olmamalı deyip başka bir noterden yardım isteyip Eda’yı avukatım olarak tayin eden vekâleti çıkarmıştım

O zamanlar tanışmıştım vasi kelimesiyle ancak tam olarak araştırmamıştım. Sosyal medyadaki o soruyu görünce merak ettim. “ bu iş nasıl oluyor zamanında benden bile istediklerine göre bu işte yanlış bir şeyler olabilir diye araştırmaya başladım”. Öncelikle Vasi kelimesi tam olarak “akıl ve fizik sağlığı yerinde olmayan, kötü yaşam koşullarına sahip veya yaşı kemale ermemiş bir yakınınız için 'vasi' yani kişinin imza yetkisine sahip bir çeşit gözetmen anlamına geldiğini gördüm.”

Vasi nasıl atanır? Sorusuna da “ Hastaneden alınan bir sağlık kurulu raporu ile 'vasi tayini 'davası açılır. Bu davayla yakınınıza ait birikimi, onun adına onun bakımı için kullanma, kontrol etme yetkisine sahip olursunuz. Böyle davalarda ilk öncelik 1.derece akrabalara aittir. Ama özel durumlarda, örneğin vasi olunan kişiyle çıkar çatışması tespit edilirse, vasilik görevi bir temsilciye verilebilir.” Diye bir cevap buldum

Tamam, bunlar güzel zihinsel yetersizliği olan kendi kararlarını alma yeteneğine sahip olmayan kişiler için olması gereken bir şey. Ancak “fizik salığı” ibaresi kafamı biraz karıştırdı. Bunu araştırdığımda örneğin 2 kolu yok imza atamıyor durumda veya yataktan kalkamayacak durumlardaki insanlar için böyle yazıldığını anladım. Açıkçası günümüzde fiziksel sağlık, yani fiziksel engeli var diye bir kişiye vasi tayini yapılması bana çokta mantıklı gibi gelmiyor

Yani şöyle belki 25 - 30 yıl önce yataktan kalkamayanlar ve imza atamayanlar yani bir şekilde fiziksel yeteneğini kaybetmiş bireyler için bu yapılması gereken bir şeydi. Ancak günümüzde bilgisayarlar var. İnternet var. Dijital imza denilen bir şerde var. İnsanlar kolları olmadan hatta görmeden bile sesli komut sistemiyle bilgisayar kullanabiliyor. Dijital imzayı atabiliyor. Yaşadığımız karantina günlerinde görüldü ki “insanlar evden çıkmadan birçok şeyi yapabiliyor.” Yeter ki akıl sağlıkları yerinde olsun sağlıklı karar alabilecek yeteneğe sahip olsunlar.

Bakın ben avukat ya da yetkili biri değilim bunları Türkiye’de yaşayan ve Engellenen biri olarak yazıyorum ve yetkililerden vasi ile ilgili anlatmaya çalıştığım şeyleri tekrar gözden geçirmelerini istiyorum. çünkü günümüzde İnsanlar 18 yaşını geçtiyse ve akıl sağlığı yerindeyse, kendi kararlarını sağlıklı alıyorsa fiziksel sağlığa bakılmamalı. İnsanların hakları vasi kontrolüne verilmemeli. Benim başıma gelen olayda olduğu gibi bu şekliyle vasilik kavramı yanlış anlaşılıyor belki de bazı zamanlarda yanlış uygulanıyor olabilir.

Bu yüzden unutmamalıyız ki “ yasalarımız ne kadar güncel olursa yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde hazırlanırsa biz o kadar modern çağdaş ve özgür bir ülkede yaşarız…”

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…