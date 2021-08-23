Yanlış anlaşılma paniğe neden oldu

İlimizde, gökyüzünde gördüğü duman kitlesinin orman yangını olduğunu tahmin eden bir vatandaşın ihbarı bir anda ortalığın gerilmesine neden oldu. Polis ve itfaiye dakikalarca orman yangını aradı.

Yanlış anlaşılma paniğe neden oldu

Haber: Okay Özcan

Son 20 gün içerisinde ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele edilirken, şehirlerde ise polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekipler gece gündüz demeden, ormanlık alanlarda görev yapmaya devam ediyor. İlimizde de orman yangınları nedeniyle etki altında kalan bazı vatandaşlarda gördükleri bir olumsuzluğu hemen polis ve jandarmaya bildiriyor.

Ne var ki, ilimizde yaşanan ilginç bir olay polis ve itfaiyenin alarma geçmesine neden oldu. İhbarcı vatandaş, 112 Acil Servisi arayarak Huzurevinin üst tarafı olan Yaylalar kısmında orman yangını olduğunu bildirdi. Hemen bölgeye itfaiye ve asayiş ekipleri sevk edildi.

İşin gerçeği görevli polislerin dikkati sonrası çıktı. Dağla gökyüzünün birleştiği ormanlık alanda siyah renkli bulutların bölgeyi kaplaması, ilk planda orman yangının da çıkan duman görüntüsü vermesi yangın varmış gibi bir hava uyandırdı. Bölgeye yaklaştıkça, bu olayın duman değil, kara bulutların bölgeyi kaplaması olduğu ortaya çıkınca, hem polis hem de itfaiyeciler rahat bir nefes aldıktan sonra bölgeden ayrıldılar.

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