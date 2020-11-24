Yanlış bilgi verenler 2 yıla kadar hapis



Haber:Erdal Tanrıverdi

Yetkililer, "Mart ayından beri covid-19 hastalığı ile ilgili kapsamlı çalışma sürüyor. Bu çalışmada en önemli konulardan biri doğru filyasyon yapabilmek. Filyasyon olayı hastalığın taşıyıcısı olup etrafına bulaştıran kişilerin doğru bir şekilde saptanması ve bu saptanan kişilerin toplumdan izole edilmesidir. Özellikle filyasyon ekipleri gece gündüz 8 aydır şehrimizin hemen hemen her mahallesinde sürekli çalışma içindeler. Bu çalışmada birinci basamak sağlık kuruluşları hem hastaneler hem de 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarımız bu çalışmayı organize bir halde yürütüyorlar. Filyasyon ekipleri, pozitif çıkan vakaları sürekli arayarak, ‘Beyefendi veya hanımefendi testiniz pozitif çıktı. Lütfen biz gelene kadar evden ayrılmayın’ diyerek bunların adres sorgulamasını yapıyor ve dışarı çıkmalarını engelleyerek, evlerine giderek filyasyon çalışması yapıyorlar" diye konuştular.

"Buradaki amacımız hastaların, hastalığı nereden kaptığını tespit etmektir. Bu kişinin birlikte yaşadığı insanların hasta olma riski diğer kişilere oranla daha yüksek. Bunlar hasta olduğu zaman ayrı bir virüs taşıyıcısı ve yayıcısı olacaklardır" diyen yetkililer, "Özellikle bölgede Covid-19’un başlaması ile birlikte kriz masası kurulmuş durumda. Kriz masasında İl Sağlık Müdürümüz komutasında toplanarak her gün şehirde çıkan pozitif vakaları, bunların kimlerle temas ettiğini, vaka çıkan iş yerlerini tek tek değerlendiriyoruz. Özellikle vakaların artış gösterdiği işletmeleri değerlendiriyoruz ve alınacak tedbirleri tek tek görsel ve uygulamalı olarak gösteriyoruz.Bu şekilde insanların sağlıklı bir şekilde çalışma hayatına devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk Ceza Kanununun 206. Maddesinde yer alan resmi bir belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine doğru beyanda bulunmamak konusu 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasını gerektiren bir hüküm.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 22:59