Yanma anları saniye saniye kaydedildi

Haber: Aysun Beykoz

Yangın, saat 09.30 sıralarında otoyol İstanbul istikameti Metro Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde giden araçtan, dumanlar yükselmeye başladığını fark eden sürücü aracını sağa çekti. Sürücü aracını sağa çektiği andan itibaren henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı araçtan alevler yükselmeye başladı. Otoyol üzerinde seyir halinde olan başka sürücüler ise otomobili yanan vatandaşın yardımına koştu. Olay yerine ihbar üzerine Gerede Belediye İtfaiye Amirliği ve Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yanma anları ise vatandaşların cep telefonu ile anbean kaydedildi.