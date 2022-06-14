“Yapamıyorsunuz madem iyi olanı bozmayın”

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediyesi tarafından Bolu Atatürk Orman Parkı’na geçtiğimiz aylarda süs havuzu yapıldı. Yapım esnasında parkta oluşan tahribatlar hakkında Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Tanju Özcan’a çok tartışılacak eleştirilerde bulundu.

“BECEREMEDİNİZ”

AK Parti İl Başkanı Güner sosyal medya hesabı üzerinden zarar görmüş alanların görsellerini yayımlayarak, “Atatürk Orman Parkı’na aylardır basit bir süs havuzu dahi yapmayı beceremediniz. İş bilmezliğiniz ve ilgilenmeyişiniz nedeniyle güzelim park mahvoldu. Yeşil alanlar toz toprak çamur içinde kaldı, oyun alanları ve yürüyüş yolları resmen içler acısı vaziyette. Bolu’nun 3 yılını heba ettiniz eğer mümkünse iki yılınızı da tamamlayana kadar daha fazla bu şehre zarar vermeyin ve ‘Yapamıyorsunuz Madem İyi Olanı Bozmayın’” ifadelerini kullandı.