YAPANLARIN İSİMLERİNİ VERİN !!!

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Biliyorsunuz ben ara ara Özel söyleşilerde yapıyorum. 2013 yılında milletvekili görevinde olan Şafak Pavey ile bir söyleşi gerçekleştirmiştik. O söyleşide biraz gülmek amacıyla “ başınızdan gecen komik bir olayı bizimle paylaşabilir misiniz? Sorusunu sormuştum. Şafak Pavey de şöyle cevaplamıştı.

“Avrupa’da yaşarken, arabamdaki engelli kartım nedeniyle kolay park edebiliyor olmam engelli olmayan bir Türk arkadaşımın çok ilgisini çekti. Bana engelli araç kartını kaça aldığımı sordu. Ben de ; “Beş kuruş ödemiyorsun, bir kol bir bacak yetiyor,” diye cevap verdim. Aradan bir süre geçti. Yanıma gelip, arabasına aldığı engelli kartını gösterdi. “Ben ,” dedi, “ Kol, bacak ta ödemedim. Biraz deliymiş gibi yaptım. Beleş verdiler.”

Onurcuğum sanırım güldüremedim seni ama bunu kara mizah olarak kabul et. Çünkü biraz sarsılmaya ihtiyacımız var engelli algımız konusunda..

Bende hafifçe gülümseyerek “Severim kara mizahı “ demiştim.

Buradan Sevgili Şafak Pavey’e çok selamlarımı göndermek istiyorum. İyi ki söyleşi yaptık. bu vesileyle biraz olsun tanıma şansı buldum dediğim insanlardan biridir. Bu güzel sohbetin tamamını kişisel web sitemden yani onurustaoglu.com.tr den bulabilirsiniz.

Geçen hafta rastladığım bir haber bana bu anıyı anımsattı. Şimdi izin verirseniz haberi kısaca paylaşmak istiyorum.

“Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, Erzincan ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi ayrıcalıklardan yararlanmak amacıyla usulsüz veya sahte heyet raporları alarak devleti zarara uğrattıkları öne sürülen 4'ü kamu görevlisi 41 zanlıdan 40'ı gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sına ait evlerde yapılan aramalarda başka kişilere ait olduğu tespit edilen, heyet ve SGK raporları içeren çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.”

Şimdi Şafak Pavey’in anlattığı ile bu haberin ne alakası var diyeceksiniz. Ama bence iki olayda aynı kapıya çıkıyor ve biz hep kara mizahla gülüyoruz ağlanacak halimize. Birde dikkat ettiyseniz olaylar arasında yaklaşık 7 yıl var. İyide bu 7 yılda hiç mi bir şeyler değişmedi? İnsanlar ne yaptıklarının hiç mi farkında değil? Onların yaptıkları yüzünden gerçekten ihtiyaç duyan arkadaşlarımız. O raporları alırken o kadar zorlanıyorlar ki, adeta hastanelerde çile çekiyorlar. Niye kendini uyanık sanan hakkı olmayana el uzatan böyle insanlar yüzünden bizler sıkıntı çekiyoruz?

Şimdi “Allah o insanları da engelli yapsın diyecekler olabilir.” ancak bu bakış açısı da yanlış böyle düşünenler engelli olmayı bir ceza gibi görürler. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Engelli olmak ceza veya sınav değildir. Bir farklılıktır hatta özel yeteneklere sahip olmaktır. Bunun için ne olur böyle şeyler düşünmeyin. Bu kişilere verebileceğimiz en büyük cezada isimlerini kamu oyula paylaşmaktır.

Tabi birde bizim sistemimizde böyle şeyler yapmaya çok açık bu yüzden diyorum. Bu raporların ve engelli kimlik kartlarının kalkması gerek. Bu raporlar ve engelli kimlik kartları var oldukça sistem suiistimallere çok açık oluyor. Bu yüzden yeni çipli kimlik kartları üstünden raporlara gerek duymadan devletin bizi tanımasını sağlayan yeni bir sistem kurmamız ve böyle suiistimallere meydan vermememiz gerek.

İşte bunun için bu sistemlerin gözden geçirilmesi suiistimal edilmeden insanların hayatını kolaylaştıracak yeni sistemlerin kurulması gerek. Aksi halde biz bu tür olayları çok yaşarız. Bakın Türk insanındaki pratik zekâ ve hayal gücü inanın başka ülkelerin insanlarında yok. Biz insanları bu özelliklerini kötü niyetli işlerde değil iyi niyetli işlerde kullanmaya teşvik edersek inanın bu gibi sorunları bir daha yaşanmaz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…