Yapı Kayıt Belgesi Alanların dikkatine

Haber: BMA

Gerede Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 14.00'te, Gerede Belediyesi Melih Gökçek Kültür Merkezinde, imar barışına başvuru yaparak, binalarına yapı kayıt belgesi alan vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi kapsamında başvuru yaparak yapı kayıt belgesi alan vatandaşlara, yapıların depreme dayanıklılığı ve süreçleri anlatılacak.

Gerede Belediyesi’nden yapılan duyuruda, Çevre ve Şehir İl Müdürlüğünden gelecek yetkililer tarafından bilgilendirme yapılacağı ve konunun önemine binaen Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşların toplantıya katılmalarının önem arz ettiği belirtildi.