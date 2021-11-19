Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %36,4 arttı



Haber: Uğur Balaban

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Belediyeler tarafından 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 99,2 milyon m2 iken; bunun 57,2 milyon m2'si konut, 23,2 milyon m2'si konut dışı ve 18,8 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

KULLANMA AMACINA GÖRE EN YÜKSEK PAY %69,9 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapılarda, kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümü payına 69,3 milyon m2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 7,7 milyon m2 ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Bolu ilinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı 1 851, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı 1 974 oldu.

Bolu ilinde 2021 yılının ilk dokuz ayında Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 1 851, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 1 974 oldu.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ %1,3 AZALDI

Belediyeler tarafından 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde verilen yapı kullanma izin belgelerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %13,0 ve değeri %34,3 artarken, yüzölçümü %1,3 ve daire sayısı %1,5 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %56,0'SI KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 85,2 milyon m2 iken; bunun 47,7 milyon m2'si konut, 20,3 milyon m2'si konut dışı ve 17,3 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.