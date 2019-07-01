Yapıcı, TRT’yi CİMER’eşikayet etti

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da ülkücü camiasının önde gelenlerinden olan ve 12 Haziran 2011’de MHP’den birinci sıra Bolu Milletvekili adayı, ünlü doktor Murat Yapıcı, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi TRT Kurdi TV kanalına çıkartılan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Osman Öcalan’ı bu yayına çıkartan TRT Genel Müdürü hakkında T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİMER)e şikayet etti. Ayrıca Yapıcı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na da, İbrahim Eren TRT Genel Müdürüne yönelik, Terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu;

Yapıcı, CİMER ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayet ile suç duyurusunda şu görüşlere yer verdi;

1-Şüpheli bütün Türkiye'ye ve dünyaya yayın yapan TRT’nin genel müdürüdür.

2- 21.06.2019 tarihinde Saat 19.49 da ülkemiz tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan TRT Kurdi kanalında canlı yayında röportajı yayınlanmıştır.

3- Osman Öcalan isimli terörist, 1991-1992 Yıllarında sayın Erdal Sarızeybek’in de belirttiği, tüm basına da yansıdığı haliyle FERHAT kod adıyla Hakurk alan sorumlusu olduğu sırada, Alan Bölüğü, Aktütün Karakolu, Derecik Komando Bölüğü, Yeşilova ve Umur Hudut Bölüğüne saldırılar düzenleyerek 74 vatan evladımızın şehit olmasına neden olmuş azılı bir teröristtir.

4- Böyle bir kişinin ülkemizin resmi yayın organı olan TRT’de canlı röportajının yayınlanması terör örgütü propagandası yapılması, terör örgütüne yardım edilmesi suçlarını oluşturduğu gibi, şehit aileleri başta olmak üzere bütün vatansever vatandaşların tepki ve infialine neden olmuştur.

5- Şüphelinin bilgi ve izni olmadan böyle bir teröristin canlı yayına çıkarılmasının mümkün olmadığı kanaatindeyim. Bu nedenlerle bu şikayetin yapılması gereği doğmuştur.

TALEP: Yukarıda sunulan ve soruşturma sırasında belirlenecek diğer nedenlerden dolayı, gerekli soruşturmanın yapılarak şüphelinin terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne yardım yapmak ve eylemine uyan diğer suçlardan Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini, Saygıyla arz ve talep edenin. 01.07.2019