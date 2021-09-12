Yapılan çağrıların yüzde 71’i asılsız

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Sağlık Müdürü Dr.Öğrt.Üy. Muhammed Emin Demirkol, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Belen, İl Afet Ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürü Serpil Uysal, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Şahin ve İtfaiye Müdürü Mehmet Duman katıldı.

Vali Ahmet Ümit, Bolu’da bir yıl içerisinde yapılan 239.486 çağrının 68.251’i asıllı 171.235’i asılsız çağrı olarak kayda girdiğini, yüzde 71.50’sinin asılsız çağrı yaptığı ortaya çıktığını belirtti.

İçişleri Bakanlığımızın özgün projelerinde olan ve 81 ilde faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi ile ilgili bilgiler veren Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bakanlığımızın himayelerinde başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi Projesinin amaçları doğrultusunda 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Projenin yürütülmesinde amaç bütün acil çağrıların 112 numarasıyla ve aynı merkezde karşılanarak kaliteli acil yardım hizmeti verilmesidir. Bunun için Kurum kadar Kurumsallaşma da önemlidir. Bu bağlamda çalışmaların verimli, hızlı ve vatandaş odaklı yürütülebilmesi için, acil çağrı hizmeti sunan kurumlardan görevlendirilen 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin ortak çalışma kültürüne sahip olmaları önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

“ACİL ÇAĞRILARIN DOĞRU ŞEKİLDE KARŞILANMASI HAYATİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.”

Son zamanlarda yaşanan yangın, sel, toprak kaymaları ve deprem gibi afetlerde acil çağrı karşılama ve yönlendirme hizmetlerinin öneminin bir kat daha arttığına değinen Vali Ahmet Ümit, “112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurumsal çalışma kültürünün ve kimliğinin, aynı zamanda hizmet standartlarının geliştirilebilmesi ve ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yürütülmesi gereken faaliyetler hakkında görüş ve önerileri paylaşmak üzere bir arada bulunuyoruz. Afet anında ve sonrasında acil çağrının doğru şekilde karşılanması ve en kısa sürede afet veya afetzede ile ilgili bilgilerin tekerrüre düşülmeden en doğru şekilde alınması aynı zamanda müdahale ekiplerine bildirilmesi hayati önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızdan 112 acil çağrı numarasını ararken bilinçli hareket etmelerini bekliyoruz. Bolu’da bir yıl içerisinde 239.486 çağrı yapılmış bunlardan 68.251’i asıllı 171.235’i asılsız çağrı olarak kayda girmiş yani çağrı merkezimizi arayanların %71.50’sinin asılsız çağrı yaptığı ortaya çıkmaktadır. Yapılan her asılsız ve gerçek olmayan ihbar ihtiyaç sahibi olan başka bir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır. Böyle bir eylem gerçek ihtiyaç sahiplerinin hizmetinin engellenmesidir ve insani de değildir. Ayrıca cezası vardır” dedi.

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün iş ve işlemleri ile ilgili olarak;

- 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin kurumsal kültüre sahip olması gerektiği,

- 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri’nin kurum temsilcileri ile düzenli olarak görüşüp çağrı karşılama standartlarının yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alması,

- Afet dönemlerinde artması beklenen ihbar ve yardım çağrılarının en kısa sürede en doğru şekilde karşılanması, müdahale ekiplerine süratle aktarılması ve bunun için yeterli personelin bulunması,

- Çağrı karşılama ve yönlendirme standartlarının geliştirilmesi için düzenli olarak eğitim faaliyeti icra edilmesi,

- Çağrı merkezini arayan kişilerin kaygı düzeylerinin yüksek olması sebebiyle personelin sakinleştirici üsluba sahip olması,

- Çağrı karşılama personelinin gelen aramalarda vatandaşın adresini tam olarak alarak olay hakkında net bilgiyi yönlendiriciye aktarması,

- Çağrı yönlendirici personelin vatandaşın adresini tekrar istemeden ekrandaki veriyi kullanarak adres teyidi yapması,

- Çağrı merkezinde çağrı yönlendirici olarak görev yapan personelin gerekli eğitimlerini tamamlamış ve sadece bu görevle görevlendirilmiş olmaları, başka görev verilmemesi,

- Gelen aramalarda oluşturulan vaka formlarının eksiksiz olarak doldurulması,

- Çağırı karşılayıcı ve çağrı yönlendirici personel tarafından yapılan görüşme kayıtlarının gözden geçirilerek hataları tespit edilerek aynı hatalara düşülmemesi,

- Birden fazla kurumu ilgilendiren büyük çaplı vakalar ve doğal afetlerle ilgili konularda çağrı salonundaki personelin çağrı trafiğine hazırlıklı hale getirilmesi,

- Çağrı reaksiyon sürelerinin kısaltılması, vatandaşın beklemeden rahatlıkla ulaşabileceği şekilde muhaberenin koordine edilmesi,

- Personelin mola süresinin görevini aksatmayacak şekilde düzenlenmesi,

- Çağrı karşılayıcı ve çağrı yönlendirici personelin mesai saatleri içerisinde şahsi cep telefonu kullanımlarının minimize edilmesi,

- Dış cephe tabelasında, web sitesi tasarımında, sosyal medya uygulamalarında, üniformalarda, acil yardım hizmeti veren kurumların araçlarında yer alması gereken tasarım ilke ve kurallarına ilişkin çalışmaların yapılması,

- 112 Acil Çağrı Merkezi’nin farkındalığını arttırıcı çalışmalar yapılması

gibi hususlar görüşüldü. Katılımcıların görüş ve talepleri alındı. Karşılıklı istişarelerin ardından toplantı sona erdi.