Haber: BMA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. Yıldönümünde Anıt Parkta düzenlenen törenle anıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gecikmeli katıldı. Başkan Özcan’ın gecikmesi nedeniyle belediye çelengini Atatürk Anıtına zabıta müdürü koydu. Yaşanan olay sonrası Bolu Belediye Başkanlığı bir açıklama yaparak Başkan Özcan’ın sağlık sorunu sebebiyle törene geciktiği ve çelenk sunumuna yetişemediği bildirildi.

“BELEDİYE ÇELENGİNİ ATANMIŞ BİR MEMURA KOYDURAMAZ”

Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grubu da konuyla alakalı yazılı bir basın açıklaması yaptı. AK Parti Grubu, yaptığı açıklamada yapılan işin yanlış olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamada, “Bizim için ülkece ve milletçe en önemli resmi törenlerimizin başında 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma günü gelir. Bu önemli törene Boluluları temsilen katılması gereken Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN zamanında katılamamış, belediye adına çelenk Zabıta Müdürü tarafından sunulmuştur. Bu Sayın Vali'nin kişisel hoşgörüsü ile gerçekleşmiştir. Ancak yapılan iş, baştan ayağa yanlıştır, skandaldır. Bırakın zabıta müdürünü, memur kadrosundaki başkan yardımcıları bile Belediye'yi resmi törenlerde başkanın yerine temsil edemezler. Sayın Başkan Hukuk Fakültesinde bulunmuş bir arkadaşımız, muhtemelen duymuş olacaktır; izne ayrıldığında, il veya ülke dışına gittiğinde nasıl ki memurlara vekalet bırakamıyorsa, mutlaka seçilmiş meclis üyelerinden birine bırakıyorsa, belediye çelengini atanmış bir memura koyduramaz. Bunu en iyi şekilde yapacak CHP grubundan, olmadı İYİ Parti grubundan arkadaşlarımız vardır. Özellikle seçilmiş Başkan yardımcısı olan ve Genel Başkanı Atatürk'ün hemşerisi olan Sayın Mansur Şen bu duruma nasıl tepki göstermiştir? Bunu Bolu halkı gibi biz de merak ediyoruz. Atatürk'ün hemşerisi, İnkılap Tarihi Hocası Sayın Akşener'in bu fotoğraftan mutlu olacağını düşünmek yanılgı olur” ifadelerine yer verildi.

“SAYINBAŞKAN'A ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ”

“Böyle bir günde başkanlık makamını temsil edecek meclis üyeniz yoksa vekaleti yazın, AK Parti grubu olarak o çelengi biz seve seve takdim ederiz” sözleriyle devam eden açıklamada AK Parti Grubu ayrıca, “Bu işin ciddiyetine varın Sayın Başkan! Beyanınıza itibar ediyor, ishal durumunuz için acil şifalar diliyoruz. Ancak Sayın Başkan, bu tip önemli törenlerin bir gece öncesinden lütfen yediğinize, içtiğinize dikkat ediniz. Tekerrürü halinde durumu bu kadar kolay izah edemeyebilirsiniz. Belediye yönetiminin ortağı olan ve milli hassasiyetleri ile tanınan Mansur Şen Bey de bu fotoğraftan sorumludur. O törende ortakları rahatsızsa, kendilerinin o çelengi sunmaları gerekirdi. Son olarak tüm hemşerilerimizden, Tanju Özcan meclis üyesi iken, Alaaddin Yılmaz Başkan böyle bir olaya neden olsaydı, Tanju ÖZCAN ne söylerdi şöyle bir hayal etmelerini istirham ediyor, SayınBaşkan'a acil şifalar diliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 07:36