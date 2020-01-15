“Yapılan transferlerden memnunum”

Haber: Volkan Yılmaz

Transfer sezonun hareketli takımlarından biri olan Boluspor’da teknik direktör Osman Özköylü, ligin ikinci yarısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan transferlerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Özköylü “Dün itibariyle sol bek Emre Öztürk aramıza katıldı. Emre benim eski öğrencim, tanıdığımız bildiğimiz birlikte şampiyonluk yaşadığımız bir arkadaşımız. Hem futbolcu olarak hem de insan olarak üst seviyede olan bir kardeşimiz. Zaten aldığımız oyuncuların tamamı kalite anlamında hem insani yapı hem karakter anlamında hepsi dört dörtlük oyuncular. Hepsi bu takıma çok fazla şey katmak için buradalar. Tabi onların katılımı, sakat oyuncuların iyileşmesi, diğer oyuncuların performansının artması bizim ligde oynayacağımız maçlarda bizi çok daha iyi noktalara taşıyacak. Mümkün olduğu kadar hem ucuz maliyette hem de iyi oyuncular aldık. Bazı oyuncularımızın yaşının genç olması, ilerleyen süreçte bu oyuncuların Boluspor’a katacağı şeylerin çok fazla oluşu, belki oyuncuların gösterdiği performanstan sonra kulübe kazandıracağı maddi tarafı da düşünmek lazım. Ben yapmış olduğumuz transferlerden çok mutluyum. Bu oyuncuların hepsinin sorumluluk alarak transfer edilmesini istedim. Başkanımızda bu transferlerin yapılması için bize destek oldu. Biz hep şunu söylüyoruz, bu sene mümkün olduğu kadar bulunduğumuz sıkıntılı süreçten çıkalım, sıralamada daha iyi yerlere geldiği zaman bu takım çok daha rahat ve keyif veren bir futbol oynayacak. Her oyuncu çok elit ve çok kaliteli oyuncular. Hem mücadelesi hem de keyif veren oyunu ile herkese zevk verecek bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum” dedi.

“SIKINTILARLA GEÇEN ZOR BİR İLK YARIYI GERİDE BIRAKTIK”

Çok sıkıntılı geçen bir ilk yarıyı geride bıraktıklarını belirten Özköylü “Sıkıntılarla geçen zor bir ilk yarıyı geride bıraktık. Tabi ki ilk yarıdan beklentimiz çok daha farklı yerlerde olmaktı. En azından puansal olarak biraz daha fazla puan toplayarak ligin ilk yarısını kapatmak isteğimiz vardı. Ama özellikle ligin 12.haftasından sonra gelen ciddi sakatlıklar ve bu oyuncuların uzun süre takımdan ayrı kalması kadro derinliğimizin de maalesef olmamasından dolayı bu oyuncularımızın açığını kapatamamak ve iyi oynadığımız maçlarda bile bireysel hatalar ve bireysel hatalardan yediğimiz goller, çok şanssız kaybettiğimiz maçlar gerçekten bizim adımıza ilk yarının kötü bitmesine sebep oldu. Bu süreci olumluyu çevirmek için ilk yarının sonu bizim adımıza çok önemli bir fırsattı. Biz zaten ilk yarı bitmeden özellikle takıma katmak istediğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başlamıştık. Zaten bu noktada yapmış olduğumuz transferleri takıma kazandırmak kampa yetiştirmek ve takımla beraber çalışmasını sağlamak bence çok önemli bir başarıydı. Bu noktada ben başkanımıza ve futbol şube sorumlumuz Hakkı Öztabağ’a çok teşekkür ediyorum. Özellikle transfer döneminde birlikte hareket ederek çok doğru oyuncuları takımımıza katmak fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

“DEVRE ARASI TRANSFERİ ÇOK ZOR OLUYOR”

Devre arası transfer yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Özköylü “Kimse oynamış ve iyi oyuncusunu bırakmıyor. Bazı problemleri olan, kulübü ile problemleri olan veya az oynamış oyuncuları almak zorunda oluyorsunuz. Biz bu noktada mümkün olduğunca oynamış futbolcuları almaya çalıştık. Tabi ki bunda başarılı olmak çok mümkün olmuyor. Kulübün mali yapısını da düşünmemiz gerekiyor. Bu noktada biz gerçekten çok önemli oyuncuları takımımıza kazandırdığımızı düşünüyorum. Ama tabi ki bu oyuncuların takıma girmesi, eksik olan taraflarının tamamlanması, takıma olan adaptasyonu, lige adaptasyonu mutlaka zaman alacaktır. Ama bunlar bu açıklarını kaliteleriyle ve takım içerisinde ki uyumla kapatacaklarını düşünüyorum. Kamp dönemine yetişmeleri, bizimle birlikte olmaları, arkadaşlarıyla antrenman yapmaları bizim için çok büyük avantaj. İnşallah önümüzdeki birkaç haftalık süreçte onların da performansının artmasıyla, sakat oyuncularımızın da takımla birlikte çalışması ile beraber çok kaliteli çok elit bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu noktada oyuncularımızdan beklentimiz çok büyük olacak” şeklinde konuştu.

KAYBETME TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Puan kaybına tahammülleri olmadığını belirten Özköylü “Ben hep şunu söylüyorum, keşke sezon öncesi olsaydı ve takımla birlikte yaklaşık 2 ay çalışma fırsatımız olsaydı bu takım ligde çok iddialı olabilecek, çok büyük hedefleri olan bir takım ortaya çıkardığımızı herkes görecekti. Ama tabi şu süreçte ligde bulunduğumuz durum mutlaka strese sebep olacaktır. Çünkü hep kazanmak zorunda olduğunuz maçlar oynayacaksınız. Kaybetme tahammülümüz yok, mümkün olduğu kadar doğru ilerlemek ve maçlarımızdan puanlar alarak devam etmek istiyoruz” dedi.

“YOĞUN BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK”

Devre arası kamp dönemini yoğun bir şekilde geçirdiklerini belirten tecrübeli teknik adam “Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Yapmış olduğumuz çalışmalar yeni oyuncularımızın takıma katılmaları, onların oynayacak olduğumuz oyun sistemine ve arkadaşlarına adaptasyonu mutlaka süreç gerektirecektir. Ama inşallah o süreci en az kayıpla geçmek istiyoruz. Özellikle ilk 5 maçlık süreç bizim açımızdan çok önem arz ediyor. İnşallah burayı en mükemmel şekilde geçeriz. Takımımız artık rekabet içerisinde. Önce takım içinde bir rekabet olacak sonra mücadele edeceğimiz takımlara karşı rekabet edeceğiz. Artık her bölgenin bir alternatifi var. Bundan sonra oynayan bir oyuncumuz sakat veya cezalı duruma düştüğü zaman hiç gözümüz arkada kalmayacak. Yerine aldığımız oynatabileceğimiz oyuncu sayısı çok fazla. Kadro derinliğinin fazla olması takım içi rekabeti ve bu rekabette takımın başarısını daha üst noktalara çıkaracak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah ikinci yarı Boluspor adına çok önemli bir süreç olacak ve bu süreci güzel bir şekilde geçirip mümkün olduğu kadar kısa sürede kendimizi rahatlatacak daha güvenli olacağımız üst noktalara çıkmak ikinci yarıda ki en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Takımın uyum sağlaması birlikte mükemmele ulaşması için zaman gerekeceğini ve bu süreçte taraftarlardan yanlarında olmalarını isteyen Özköylü “Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Bu süreçte zaman zaman sıkıntılar olabilir, saha içerisinde uyumsuzluklar olabilir, problemler olabilir. Bu noktada taraftarımızın maçın son dakikasına kadar sürecek desteği, katkısı çok önemli. Onlardan da bunu rica ediyorum. Bizim asıl hedefimiz ligde sağlam bir şekilde tamamlayıp, gelecek sene iddialı olan süper lig için en büyük adaylardan birisi olan Boluspor takımını kurmaktı. Biz bunu şuan için kurduğumuzu oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Ama a tabi ki öncelikli olarak bu sezonu başarılı ve sıkıntısız bir şekilde geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“MUTLU ŞUAN BİZİM OYUNCUMUZ”

Altınordu’nun Mutlu için yaptığı transfer teklifi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özköylü “Biz başkanımızla yöneticilerimizle yaptığımız görüşmemizde kulübe katkısı olduğu sürece bütün futbolcularımızın önünü açmakta hiçbir engel görmeyiz. Ama gideceği kulüp çok önemli, orada oynayıp oynayamayacağı çok önemli. Biz hiçbir oyuncumuzu öyle kolay kolay bir yerlere gitsin diye düşünecek durumda değiliz. Mutlaka kulübe ve kendisine bir katkısı olmalı. Ama şuanda böyle bir gelişme yok. Mutlu bizim oyuncumuz” ifadelerini kullandı.