Yapılandırma bozulmasın

HABER: Esra Öztürk

6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 6736 sayılı Kanunun 13. taksiti, 7020 sayılı Kanunun 11. taksiti ve 7143 sayılı Kanunun 4. taksitinin son ödeme tarihinin 29 Mart 2019 olduğunu kaydeden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ağcan vatandaşları yapılandırma borçları konusunda uyardı. İhsan Ağcan, “6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanarak belediyemize olan borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 29 Mart 2019 tarihine kadar borç taksitlerini yatırmaları gerekmektedir. Taksit ödeme tahsilâtları belediye hizmet binamızdaki veznelerde yapılmaktadır. Söz konusu ödemeler ayrıca sicil numarasıyla idaremizin resmi internet adresli kurumsal web sitesi üzerinden sanal pos uygulaması kullanılarak kredi kartıyla yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız 444 26 58 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler” dedi.