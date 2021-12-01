Yapmadım dedi ama 4 yıl ceza aldı

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl Alpağut Mahallesinde oturan Cezmi Selek isimli vatandaş, sosyal paylaşım sitesinden gördüğü, ‘Kolay kredi’ ilanını görünce Lütfi Hun isimli kişiyle tanıştı ve bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı, soluğu poliste aldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya müşteki olarak katılan Cezmi Selek, başından geçenleri şöyle anlattı:

“Durumum sıkışıktı ve kredi almak istiyordum. Sosyal paylaşım sitesinde gezinirken, ‘Kolay kredi’ ilanını gördüm ve irtibata geçtim, 15 bin lira kredi için anlaştım. Karşımdaki şahıs önce benden 500 lira dosya masrafı için istedi. Gönderdim, 15 dakika sonra şahıs beni bir kez daha aradı ve 500 lira daha istedi. Onu da gönderdim. Kredi alacağım için heyecanlıydım. Daha sonra kredi ne oldu diye aradığımda şahıs benimle dalga geçmeye başladı ve küfürler etti. Sonra da bir daha telefona ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım. Kendisinden davası şikayetçiyim”

ŞAHSI TANIMAM

Duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılan sanık Lütfi Hun, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Kendisini tanımam, telefon görüşmemde olmamıştır. Zararına da karşılamak istemiyorum. Beraatimi istiyorum” diyerek savunmasında bulundu. Mahkeme heyeti, Hun’un dolandırıcılık suçunu işlediğine kanaat getirerek, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını ve 2 bin 180 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.