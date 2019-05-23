Yapmasalardı daha iyiydi

Özel Haber: Gönül OLUTÜRK

Orhangazi Caddesi 101. Sokaktaki asfalt yolun bir bölümünde delik meydana gelmiş ve asfaltın altında göçük oluşmuştu. Bu durumu tehlikeli olarak görüp haber yapmamızın ardından belediye görevlileri duruma müdahale etmiş ve çukurun üstünü ve çevresine beton dökerek sorunu çözme cihetine gidilmişti. Ama yapılan tamiratın doğru şekilde yapılmadığı iki gün sonra ortaya çıktı.Bilinçsizce yapılan bu işlemin ardından, üstü betonla kapatılan yolun durumu daha da vahim bir hal aldı. Atılan beton birkaç gün sonra iyice çöktü ve yolda daha geniş çukur oluştu. Çevreden gelen şikayetlerin artması sebebiyle göçüğün tehlike yaratmaması için güya önlem alındı ve çöken yola duba koyarak geçici çözüm bulundu.

Yolun altında daha geniş bir toprak kaymasının muhtemel bir çukur oluşturacağı düşünen mahalle sakinleri tedirgin olduklarını dile getirdi. Mahalle halkı belediye görevlileri çukurun üzerine beton dökerek sorunu çözdüğünü düşünmesi ve bir iki gün içerisinde göçüğün büyümesinin daha kapsamlı bir araştırma gerektirdiğini belirttiler.