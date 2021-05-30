Haber: Erdal Tanrıverdi

Pandemi dönemiyle birlikte eğitim-öğretim uzaktan yapılmaya devam ederken, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve daha etkili bir öğretim ortamı sağlamak için öğretmenler çalışmalarına ara vermiyor. Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak isteyen Köroğlu İlkokulu öğretmeni Esengül Acar E-Twinning projesi kapsamında çevrimiçi etkinlikler yapmaya devam ediyor. "Yaptığımı Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum" adlı e-Twinning Projesi, ilimizde Köroğlu İlkokulu 1-C sınıfı öğretmeni Esengül Acar başta olmak üzere Tekirdağ, İzmir, Çankırı ve İstanbul ‘dan 8 öğretmen ve birçok öğrenciyle birlikte gerçekleştirildi.

Proje kapsamında öğretmenler özellikle pandemi sürecinde öğrencilerine, sağlıklı ve düzenli beslenmenin sağlık açısından önemini vurgulamak, paketli gıdalardan uzak tutmak amacıyla gerek uzaktan gerek yüz yüze eğitim kapsamında etkinlikler yaptılar. Çocuklar ve velileri Gıda Mühendisi, Diyetisyen, Diş Hekimi ve Pedogog ile zoom üzerinden buluşturdular. Öğrenciler hazır almak yerine kendi besinlerini kendileri üretmek için yiyeceklerini evde saksılarına, bahçelerine, tarlalarına ekip yetiştirmeye başladılar. Paketli gıdalar yerine evde anneleriyle birlikte sağlıklı yiyecekler yapıp tariflerini proje ortaklarıyla paylaşan öğrenciler ayrıca, web 2.0 araçlarını kullanarak derslerde teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı öğrendiler.