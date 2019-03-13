“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı”



Haber: BMA

Göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği projelerle Mengen’i Mengen yapan adam olarak anılan Başkan Turhan BulutLaf değil iş üreten belediyecilik anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek “Geçtiğimiz dönemde Mengen Belediyesi ilçenin büyük ihtiyaç duyduğu bir yatırımı gerçekleştirerek geçen yıl hayata geçirdik, Mengen'deki konaklama sıkıntısına derman olduk. Türkiye’de birçok il Belediyesinin dahi misafirhanesi yokken Mengen Belediyesi yoktan var ederek büyük bir yatırımı memleketimize kazandırdı. Yeni dönemde ise bir kaç ay önce hazırlayıp halkımızla paylaştığımız projelerimizin başında gelen kreş projesiyle çocuklarımıza ve ailelerine büyük hizmet sunacaktır. Bu kreşle kadınlarımız daha rahat sosyal hayatın içerisinde olacak, çalışma hayatında yer alabilecek. Çocuklarını gözü arkada kalmadan kreşimize teslim edebilecek. Kreşimizde sadece kadınlar çalışacağı için ayrıca kadınlarımıza da istihdam sağlamış olacağız. Bu yatırımlara yenilerinin eklenmesi, hizmetlerin devamı için 31 Mart’ta Martın sonu bahar diyoruz. Yeni döneme daha güçlü geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 13:44