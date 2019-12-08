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Yara almadan kurtuldu

Anadolu otoyolunda seyir halindeyken Yumrukaya mevkiinde şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yara almadan kurtuldu

Haber: Volkan Yılmaz

Anadolu otoyolunun Ankara istikametinde seyreden Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı PVC malzeme, sac ve demir yüklü tır, Yumrukaya köyü mevkisinde şarampole devrildi. Takla attıktan sonra köyün üst kısmından geçen yola yaklaşık 10 metre kala duran tırı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen UMKE ekipleri, ters dönen tırdan yara almadan çıkan sürücüyü ayakta muayene etti. Tırın kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı

Esra Perçin

Esra Perçin

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