Yaralama olayı ile ilgili Başsavcılık açıklama yaptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Bolu Atatürk Orman Parkı’nda 13 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayın saati ve yaralıların durumu ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme adına; 13 Ağustos 2022 tarihinde Bolu ili Merkez Atatürk Orman Parkında bulunan 4 Suriye uyruklu şahsın bıçaklanmasına ilişkin olarak hadisenin saat 19:40 sularında meydana geldiği, konu ile ilgili haberlerde yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilmiş ise de; Suriye uyruklu 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.