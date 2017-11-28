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28 Kasım 2017 Salı
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    • Yaralamaya 10 yıl hapis

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde; “Tasarlayarak adam öldürmek” suçundan yargılanan İsmail Gökmen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyan Gökmen’in yakınları adliye koridorlarında sinir krizi ve baygınlık geçirdiler.

    28 Kasım 2017 Salı 13:25
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    Yaralamaya 10 yıl hapis
     Haber: Kasım ŞAHİN

    Olayın geçmişi şu şekilde olmuştu; 21 Mayıs günü Bolu İzzet Baysal Mahallesi üzerinde bulunan bir mekanda iki grup arasında çıkan tartışma sonrasında mekan sahibi Murat Karadeniz ve arkadaşı Fatih Demir silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Murat Karadeniz vücuduna isabet eden dört kurşunla yaralanmıştı. Olay Bolu'da geniş yankı uyandırmış, olayda kırk mermi atılmış, mermiler sokakta park halinde bulunan araçlara ve evlere isabet etmişti. Ayrıca Murat Karadeniz ve Fatih Demir'in yakınları sosyal medya hesaplarından olaydan İsmail Gökmen'i sorumlu tuttuklarını açıklamışlardı. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü İsmail Gökmen'i gözaltına aldı. Bir kaç gün sonra serbest bıraktı.

    27.5.2017 tarihinde  İsmail Gökmen  ile olayın taraflarından Fatih Demir karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma sonrasında Fatih Demir, silahla kolundan ve omzundan yaralandı. Olayın önceki olaylarla bir bağlantısının olduğu düşünülüyor.

    Bu olaydan sonra karakola gidip suç aleti tabancayla birlikte teslim olmasının ardından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında son savunmasını yapan İsmail Gökmen; ^”Yaralanan şahıs ile diğerleri arasında hiçbir husumetim yoktur. Öldürme kastıyla da ateş etmedim. Hayatım boyunca ilk bir mahkemeye çıkıyorum. Polise bile kendim teslim oldum. Beraatimi istiyorum” dedi.

    Mahkeme heyeti tutuklu sanık İsmail Gökmen’i, öldürmeye teşebbüs suçundan önce müebbet hapis cezasına, daha sonra bu cezayı 12 yıla ve iyi halden de indirim yaparak cezayı 10 yıla düşürerek, karar verdi. Duruşma sonrası Gökmen’in yakınları sinir krizleri geçirerek, baygınlık yaşadılar.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ağır, Ceza, Mahkemesinde;, “Tasarlayarak

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