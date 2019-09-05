Yaralı baykuş DKMP’ye teslim edildi

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Mudurnu ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yol kenarında hareketsiz duran bir baykuş olduğunu fark etti. Baykuşu alan ekipler, hayvanın kanadından yaralı olduğunu gördü. Jandarma ekipler daha sonra yaralı baykuşu bir kutuya koyarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirdiler. Baykuşa su ve yem veren Jandarma daha sonra hayvanı veteriner kliniğine götürdü. Burada tedavisi yapılan yaralı baykuş, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.