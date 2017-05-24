HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’nun At Yaylası’nda gruplar halinde dolaşan Yılkı Atları’ndan bir tanesi vatandaşlar tarafından dere kenarında hareketsiz halde yatarken bulundu. Durumun Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürülüğü’ne haber verilmesi üzerine ekipler atın bulunduğu yere gittiler. Ayağında yara olduğu için ayağa kalkamadığı görülen Yılkı Atı vinç yardımıyla kamyonete konularak tedavisinin yapılması için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu, Yılkı Atı’nın hamile olduğunu ve gerek duyulursa ameliyata alınacağını belirterek, “Hamile olması işin riskini arttırıyor. Atın ayağında bulunan yarayı iyileştirmeye çalışacaklar ama platin takılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Doğum yaptıktan sonra da Yılkı Atı’nın bakımını biz üstleneceğiz” dedi.