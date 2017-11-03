Haber: Semih BAYKAL

Olay, gece saatlerinde ilimiz Çaygökpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dişi geyik köpeklerden kaçarken dikenli tellere takılarak yaralandı. Yaralanan geyik köy sakinlerinin birin arazinde saklanmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Geyiğe yardıma koşan köy sakinleri olayı yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı dişi geyiği tedavi altına aldı. Dişi geyik tedavisinin tamamlanmasının ardından yürütülen proje kapsamında GPS takılarak yaşam alanına geri bırakılacak.