Yaralı geyik emin ellerde

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlçeye bağlı Değirmenkaya köyünde yaşayan A.B, ormanlık alanda yaralı bulduğu geyik yavrusunu, Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı alarak tedavisi için kent merkezindeki veterinere götürdü. Tedavi edilerek biberonla beslenen geyik yavrusu, daha sonra Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim edildi.