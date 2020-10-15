Yaralı halde bulundu

Mengen ilçesinde ormanlık alanda bulunan yatalı tilki tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan tilki rehabilite edilmek üzere DKMP Bolu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı halde bulundu

Haber:C.Kutay Aykan

Mengen ilçesinde ormanlık alanda bulunan yatalı tilki tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Metin Yaşar Eröz isimli bir vatandaş, Dereköy Köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda bulduğu yaralı tilkiyi Mengen Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti. İlk müdahalesi Mengen Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından yapılan yaralı tilki daha kapsamlı bir muayene ve tedavi yapılabilmesi için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı tilkinin, bölgede bulunan rehabilitasyon merkezinde tedavi edildikten sonra doğaya geri bırakılacağı öğrenildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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