Yaralı halde bulundu

Haber:C.Kutay Aykan

Mengen ilçesinde ormanlık alanda bulunan yatalı tilki tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Metin Yaşar Eröz isimli bir vatandaş, Dereköy Köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda bulduğu yaralı tilkiyi Mengen Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti. İlk müdahalesi Mengen Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından yapılan yaralı tilki daha kapsamlı bir muayene ve tedavi yapılabilmesi için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı tilkinin, bölgede bulunan rehabilitasyon merkezinde tedavi edildikten sonra doğaya geri bırakılacağı öğrenildi.