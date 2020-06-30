Yaralı karabatak ormancılar tarafından kurtarıldı

Haber: N. Halid Altundal

Seben ilçesi Keskinler Mahallesi civarında hayvansever vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Karabatak (Phalacrocorax carbo) Seben Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince kurtarıldı. Hayvansever vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Keskin Mahallesi civarındaki dere içinde sürüklenen Karabatak’ı dere içine girerek dereden çıkarttı. Seben Orman İşletme Müdürlüğü merkezine getirilen yaralı Karabatak’a İşletme Müdür Yardımcısı Fatih Bilgili tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı Karabatak, yapılan ilk müdahalenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yaralı Karabatak, rehabilitasyon merkezindeki tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya geri salınacağı bildirildi.