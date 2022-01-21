Yaralı kartalı yetiştirdiği tavuklarla besledi

Haber: C. Kutay Aykan

Kendisine ait tavuk kümesinin üstünde ayak sesleri duyduğunu ve kontrol ettiğinde uçmakta zorlanan yaralı bir kaya kartalı olduğunu söyleyen Nazmi Turan yaralı kartalı kanatlarından tutarak kendi samanlığında misafir ettiğini ve hayvanı o durumda bırakmaya kıyamadığını, bir süre tavuk etiyle beslediğini söyledi.

Nasıl yaralandığı belirlenemeyen kartala bir süre baktıktan sonra Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden yardın isteyen Nazmi Turan kartalı olay yerine gelen orman muhafaza memurlarına teslim etti.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü merkezine getirilen yaralı kartala ilk müdahale işletme müdürlüğü personeli tarafından yapıldı. Yaralı kaya kartalı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan yaralı kaya kartalının tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya geri salınacağı bildirildi.