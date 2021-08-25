Yaralı leyleğe kol kanat gerdi

Haber: C. Kutay Aykan

Gölyüzü Mahallesi Çayırpınarı Sokakta Vizyon14 sitesi C bloğun otoparkına gece saatlerinde yaralı bir leylek düştü. Apartman yöneticisi Ramazan Öznur, leyleğin otoparka düştüğünü görünce hemen leyleğin yanına giderek onu koruma altına aldı. Leyleğe yardım için seferber olan Öznur, leyleğin yaralandığını fark ederek düştüğü yerde tedavisini yaptı. Ardından yaralı leyleğin karnının aç olduğunu fark eden yardımsever vatandaş, evinden getirdiğisu ve yemekle leyleğin karnını doyurdu.

Öte yandan gece boyunca leyleğe diğer hayvanlardan zarar gelmesin diye etrafını kartonla çevreleyen Ramazan Öznur, ilgili ekiplere haber vererek yaralı bir leylek olduğunu bildirdi.

Sabahın erken saatlerinde yaralı leyleğin yanına gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaralı hayvanı tedavi etmek için veterinere götürdü. Yaralı leyleğe sahip çıkan Öznur, bu durumu sosyal paylaşım sitesinden de paylaşarak; “Nasibimizde leyleği tedavi yapmakta varmış. Şefkatli bir şekilde tedavisini de, yuvasını da yaptık. Yemeğini, suyunu verdik. Birkaç gün misafir bizlerle” açıklamasını yaptı.