Yaralı şahin tedavi altına alındı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı şahin buldu. Sol kanattaki yaraya ilk müdahaleyi yapan ekipler, kuşu, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne teslim etti. Tedavi için ekiplerce Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülen yaralı şahin, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Öte yandan, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından D-100 kara yolu Dörtdivan kavşağında yiyecek bulmakta zorlanan sığırcık kuşlarına yem bırakıldı.