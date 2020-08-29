Yaralı şahin tedavi edilecek





Haber: N. Halid Altundal

Çaygökpınar Köyü yolunda asfaltlama çalışmalarını sürdüren Özel İdare ekipleri ormanlık alanda uçmakta zorlanan bir şahin buldu. Şahinin yaralı olduğunu gören Özel İdare ekipleri şahine yiyecek ve su verdi. Ekipler daha sonra yaralı şahini, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim etti. Hemen tedavi altına alınan yaralı şahin, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.