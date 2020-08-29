Yaralı şahin tedavi edilecek

İl Özel İdaresine bağlı ekipler ormanlık alanda bir yaralı şahin buldu. Özel İdare ekipleri yaralı şahinin tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı şahin tedavi edilecek



Haber: N. Halid Altundal
Çaygökpınar Köyü yolunda asfaltlama çalışmalarını sürdüren Özel İdare ekipleri ormanlık alanda uçmakta zorlanan bir şahin buldu. Şahinin yaralı olduğunu gören Özel İdare ekipleri şahine yiyecek ve su verdi. Ekipler daha sonra yaralı şahini, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim etti. Hemen tedavi altına alınan yaralı şahin, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Koronavirüs 3 can daha aldı
Koronavirüs 3 can daha aldı
  1. Bolu

banner128