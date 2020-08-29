Haber: N. Halid Altundal
Çaygökpınar Köyü yolunda asfaltlama çalışmalarını sürdüren Özel İdare ekipleri ormanlık alanda uçmakta zorlanan bir şahin buldu. Şahinin yaralı olduğunu gören Özel İdare ekipleri şahine yiyecek ve su verdi. Ekipler daha sonra yaralı şahini, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim etti. Hemen tedavi altına alınan yaralı şahin, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.
Yaralı şahin tedavi edilecek
İl Özel İdaresine bağlı ekipler ormanlık alanda bir yaralı şahin buldu. Özel İdare ekipleri yaralı şahinin tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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