Yaralı vaşak tedavi altına alındı

Haber: Uğur Balaban

Bu sabah Seben Yaylası yakınlarında vatandaşlar yaralı bir vaşak gördü. Vaşağın bitkin halde olduğunu ve hareket etmekte güçlük geçtiğini tespit eden vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı vaşağı zarar vermeden yakaladılar.

İlk müdahaleyi yapan Bolu Belediyesi veterinerleri, oldukça bitkin olan vaşağın gözünde yara ve dişlerinin kırık olduğu tespit etti. Ardından su ve yem verilen vaşak daha sonra tedavisi yapılmak üzere Bolu Belediyesi’ne ait hayvan ambulansı ile Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi’ne götürüldü.