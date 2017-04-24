Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Mudurnu yolu üzerinde iki gün önce arabanın çarptığı Ceylan’a yoldan geçmekte olan Mudurnulu Çetin Yılmaz ile Bolulu Mustafa Çoşkun müdahale ettiler. Yaralı hayvanı yol kenarından alan vatandaşlar tedavisi yapılması için Bolu Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etmek üzere bir saat boyunca ulaşmaya çalıştılar.

Milli Park Müdürlüğüne ulaşamayan hayvan sever iki arkadaş, yavru ceylanın nabzının atmadığını fark edince suni teneffüs yapmaya başladılar ve kısa bir süre sonra yavru ceylanın kalp atışları yeniden çarpmaya başlayınca büyük sevinç yaşandı. Duyarlı vatandaşlar, kendi imkanları ile tedavisini yaparak yavru ceylanı doğal ortama bıraktılar.