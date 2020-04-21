Yardım başvuruları nasıl yapılır

Haber: Erdal Tanrıverdi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs’le (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yardım başvurularını, iş ve işlemlerini Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelmeden telefonla arayarak veya internet üzerinden yapabilirler” ifadeleri yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı sosyal etkileşimin azaltılması gerektiğinden Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yüz yüze başvurular alınmayacak olup, ihtiyaç sahibi ve daha önce yardım alan vatandaşlar belirtilen telefon numarasını arayarak yardım başvurusunda bulunabilecekler.

TELEFON YA DA İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU ALINIYOR

Bolu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, “Koronavirüs’le (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yardım başvurularını, iş ve işlemlerini Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelmeden telefonla arayarak veya internet üzerinden yapabilirler.

TALEPLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza yardım taleplerinizi; (0374) 212 05 50 no’lu sabit hattan iletebilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza yardım başvurularınızı, vakfımıza ait www.bolusydv.com adresimizden de ulaştırabilirsiniz. Yukarıda belirtilen yollardan vakfımıza yardım başvurusu yapılması halinde talepler yapılan incelemeden sonra Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek sonuçlar cep telefonlarına mesajla bildirilecektir” ifadeleri kullandı.