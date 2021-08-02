Yardım için kolları sıvadılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Söndürme çalışmaları devam eden orman yangınında Antalya’nın Manavgat ilçesinde çok sayıda üretici de mağdur oldu. Mağduriyeti gidermek adına birçok hayvan yetiştiricisi ise saman ihtiyacını gidermek adına yardım yapmaya başladı. Bolu, Düzce ve Sakarya EYT Derneği üyeleri yangın bölgelerinde mağdur olan çiftçilerin hayvanlarına, Bolu ilçelerinden balya toplayıp göndermek çevre ilçelerden yardım toplamak istediklerini duyurdular. Bunu duyan 4 genç Dernek yönetimine ulaşıp, bu yardımlaşmanın ucundan bizde tutmak istiyoruz diyerek gelen araçları gönüllü olarak boşaltabiliriz dedi ve yardım için kolları sıvadı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 10:57