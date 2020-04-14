Yardım talepleri telefon ve internet ile alınacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların dışarı çıkmamaları ve sosyal izolasyonu korumaları adına başvurularını telefon ve internet aracılığıyla yapabileceğini bildirdi.

Bolu Valiliği’nden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarına ilişkin yapılan bilgilendirme açıklamasında, “Koranavirüs’le (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yardım başvurularını, iş ve işlemlerini Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelmeden telefonla arayarak veya internet üzerinden yapabilirler” ifadelerine yer verildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yardım taleplerinin (0374) 212 05 50 no’lu sabit hattan veya vakfa ait www.bolusydv.com adresinden iletilebileceği bildirilen açıklamada ayrıca, “Belirtilen yollardan vakfımıza yardım başvurusu yapılması halinde talepler yapılan incelemeden sonra Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek sonuçlar cep telefonlarına mesajla bildirilecektir” denildi.