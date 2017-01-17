Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu Ak Parti İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’nın kendi içlerinde topladıkları battaniye, giyecek ve yiyecek gibi yardımlar yerine ulaştı. İzzet Baysal Caddesi’nden yola çıkan yardım tırı bugün öğle saatlerinde savaş mağduru vatandaşlara ulaştı. Yardımlarla beraber Çadırkent’de ki savaş mağduru vatandaşları ziyaret eden Bolu Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Ak Parti İl Teşkilatı bölgede ki çocuklarla buluşarak keyifli vakit geçirdi.



