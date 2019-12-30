Yardıma muhtaç ailenin evini onaracaklar

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bolu Valisi Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fazilet Çobanoğlu, Sandallar Mahallesi Muhtarı Niyazi Teke ile Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Aksay’ın katımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda Sandallar Mahallesi’nde maddi durumu yerinde olmayan bir ailenin evi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi görüşüldü. Yapılan toplantı sonrası maddi durumu yerinde olmayan ailenin evinin tadilatının Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılması kararlaştırıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2019, 13:17