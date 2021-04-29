Yardımlar Ramazan boyu devam edecek

Bolu Ülkü Ocakları Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. ‘Ramazan Paylaşınca Güzel’ kampanyası ile hazırlanan kumanyalar ilimiz genelinde dağıtılmaya devam ediyor.