Yardımlar Ramazan boyu devam edecek

Bolu Ülkü Ocakları Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. ‘Ramazan Paylaşınca Güzel’ kampanyası ile hazırlanan kumanyalar ilimiz genelinde dağıtılmaya devam ediyor.

Yardımlar Ramazan boyu devam edecek

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu Ülkü Ocakları Ramazan yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gerede’den sonra ilimiz, Göynük, Mudurnu, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde de kumanya yardımı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Ramazan paylaşınca güzel diyerek yola çıktığımız Ramazan kumanya yardım kampanyamızda 2. etap dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Yardım eden, destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cenab- ı Allah yaptığınız hayır ve hasenatları kabul etsin. Kumanya dağıtımlarımız Ramazan Ayı boyunca devam edecektir” denildi.

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