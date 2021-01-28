Yardımlara Bolulu gençler de katıldı

Haber: Aysun Beykoz

İdlib’deki çocuklara destek amacı ile başlatılan yardım kampanyasına, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak destek sağlayacak. Müdürlüğe bağlı gençlik merkezinde bulunan gönüllü gençler, “Kardeşin Isınır, Dünya Isınır” kampanyası kapsamında, örgü malzemeleri ile hazırladıkları el emeği ürünler atkı, bere, eldiven, kazak ile mont, bot, çorap, pantolonları İdlibli çocuklara gönderecek.Kampanyaya gönüllüler tarafından, “İdlib’deki çocuklarla iyilikte buluşmak isteyen gönüllülerin desteklerini bekliyoruz” çağrısı yapılarak; “Kardeşlerimiz üşürken biz nasıl ısınırız! Şimdi paylaşmanın ve dostluğun zamanı. İdlib’de kardeşlerimiz üşümesin diye 81 ilde size en yakın gençlik merkezimize yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.