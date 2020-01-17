Yardımlaşma Çarşısı açıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valiliği tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Yardımlaşma Çarşısı oluşturuldu. Yardımlaşma Çarşısı için düzenlenen açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, Kurum Müdürleri, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KOÇYİĞİT: “İNSANLARA YARDIM ETMEK İNSAN OLMANIN TEMEL ERDEMLERİNDEN BİRİDİR”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit konuştu. Koçyiğit konuşmasında, “Bazı durumlar vardır içinden çıkmak zordur. Var olan zorluklarla tek başımıza mücadele etsek de başarılı olamayız. Bu nedenle başkalarının yardımına ihtiyaç duyduğumuz zamanlar olur. Böyle durumlarda el birliği ile hareket edildiğinde zorlukların üstesinden kolaylıkla gelinebilir. İhtiyaç sahibi olan insanlara yardım etmek insan olmanın temel erdemlerinden biridir. İhtiyaç sahibi insanlara destek olmak, yanlarında bulunmak, gönüllerini kazanmak, sevinçlerine ortak olmak insani görevlerimizin en kutsalıdır. Paylaşmanın mutluluğunu, hazzını bugün burada hep birlikte açılışını yapacağımız Bolu Valiliği Yardımlaşma Çarşısında yaşayacağız” dedi.

Koçyiğit konuşmasının devamında ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen yardım çalışmaları ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

ÜMİT: “EŞİTSİZLİKLER MÜKEMMEL BİR DENGEYİ MEYDANA GETİRİYOR”

Koçyiğit’in ardından kürsüye Bolu Valisi Ahmet Ümit geldi. Vali Ahmet Ümit törene katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Değerli kardeşlerim insanlar grup grup, farklı farklı yaratılmıştır. Herkesin toplumda ayrı bir yeri, ayrı bir derecesi, ayrı bir kademesi vardır. Bunlara bakıldığı zaman hikmetle düşünmeyen bir insan için ‘ya bu eşitsizlik mi?’ diye akla gelebilir. Oysa bu eşitsizlikler mükemmel bir dengeyi meydana getiriyor. Çünkü insanlar derece derece yaratılmışlar ki birbirlerine yardımcı olabilsinler, birbirlerine iş gördürebilsinler. Kimisi zengin kimisi fakir, kimisi alim kimisi okumamış, kimisi tüccar kimisi çiftçi. Yani toplumda a’dan z’ye yüzlerce meslek var. Bunların hangi birisini küçük görebilir, yok sayabiliriz” dedi.

“HERKESE YARDIM YAPMAYA GAYRET EDİLECEK”

Vali Ümit konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “Yardımlaşma Çarşısını açtık. Bunun sahibi memleketimizin esnafı, tüccarı ve yardımsever insanları kısacası. İçeriye girdiğinizde göreceksiniz. Her taraf tıklım tıklım dolu. Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın kontrolü altında, kuralları içerisinde ilimiz sınırları içerisinde olup yardıma ihtiyacı olan herkese yardım yapmaya gayret edilecek. Ne yardımı yapacağız? Birisi tekstil, diğeri gıda.

Esnaflarımızdan yardımlarını esirgemeyeceklerini diliyoruz. Çünkü biz ne zaman böyle bir şeye girişsek bugüne kadar, sadece burada değil bu aziz millet bizi hiçbir zaman yolda bırakmadı. Burada emeği geçen, gönlü burada olan, yardım edene destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel çarşının inşallah ilimize, insanımıza hayırlar getirmesini; hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Orhan Genç tarafından ettirilen dua ile Bolu Valiliği Yardımlaşma Çarşısı açıldı. Katılımcılar daha sonra Yardımlaşma Çarşısını gezerek yetkililerden bilgi aldılar.