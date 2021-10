Yarenler Grubu’ndan Özcan’a teşekkür

Haber: Ceylan Beykoz

Yarenler Grubu tribün lideri Tayfun Çelen ve tribünün önde gelen isimleri, Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet karşılaşmasını tribünde kendileriyle birlikte izleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Voleybol Misli.Com Sultanlar Ligi’nin açılış maçında Bolu Belediyespor’un, Cuma günü evinde Fenerbahçe Opet’i konuk ettiği karşılaşmaya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, maçı protokol tribününden değil de taraftarın arasında izlemesi damga vurdu.

Yarenler teşekkür etti

Özcan’ın bu tercihi taraftarın gönlünü fethetti. Yarenler Taraftar Grubu üyeleri de bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret ederek, Bolu Belediyespor’a tribünde verdiği destek için teşekkürlerini sundu.

Bir belediye başkanının tribünde takımına destek verdiğini ilk kez gördüklerini söyleyen Yarenler Grubu Lideri Tayfun Çelen, “Bu bizi çok şaşırttı, hem de çok mutlu etti. O nedenle sizleri makamınızda ziyaret ederek, Bolu’muzun Sultanlarına verdiğiniz destek ve bizleri tribünde yalnız bırakmadığınız için teşekkür etmek istedik.” ifadelerini kullandı.

Sıkı bir Boluspor taraftarı olduğunu ve çocukluğundan her fırsatta maçları tribünlerde izlediğini ifade eden Başkan Özcan da her zaman ve her koşulda Bolu’nun tüm takımlarına destek vermeye devam edeceğini belirterek Çelen ve diğer taraftarlara teşekkür etti.