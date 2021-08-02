Yarenler, yangınzedelerin yanında

Haber: Okay Özcan

Boluspor taraftar gruplarının önde gelen isimlerinden olan Yarenler taraftar grubuna üye gençler, büyük bir vefa örneği gösterdi. Bir araya gelerek örnek karar alan gençler kampanya başlatarak, duyarlı Bolulu vatandaşları desteğe davet etti.

Kızılay parkına çekilen TIR’ı, çok sayıda vatandaş yiyecek ve su yardımda bulundu. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası da yangın bölgelerine gönderilmek üzere 11 top patates desteğinde bulundu. Başkan Mustafa Altındal; “Bir haftadır bizimde ciğerlerimiz yanıyor. Orman bölgelerinde köylerde oturan çok sayıda vatandaşımız evsiz barksız kaldı. Binlerce canlı telef oldu. Mağdur halkımıza yardımcı olmak için çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Bolu Belediyesi de bizlere lojistik destek verdi” dedi.

Bolu Yarenler taraftar grubunun sözcüsü Tayfun Çelen’de yaptığı açıklamada; “Orman yangınları bizleri de derinden yaraladı. Bolulu gençlik olarak hemen örgütlendik ve kampanya başlattık. Bir TIR dolusu yiyecek içekleri yükledik. Bolu halkı ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Vatandaşlar elleriyle taşıyarak koli koli yiyecek ve içecek getirdi. Bizlerde en kısa zamanda yangın bölgelerine bu ihtiyaç malzemelerini yetirmek üzere yola çıkıyoruz” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 16:15