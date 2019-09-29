Yarenler&Cadde 14: “Haddini bil Rektör!”

Haber: Birol Ertunç

Yeniden gündeme gelen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün il merkezine taşınması konusuna geçtiğimiz gün İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal gözyaşları içinde yaptığı açıklama ile tepki göstermişti. Ahmet Baysal’ın açıklamasının ardından Boluspor taraftar grupları Yarenler ve Cadde 14 de yaptığı yazılı basın açıklaması ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya tepki gösterdiler. Taraftar grupları yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler: “Haddini bil Rektör! İzzet babamız ve Ahmet Baysal amcamız Bolu'muzun değeridir ve bizlerin kırmızı çizgisidir. Onun eserlerine yapılacak olan en ufak yanlış bizlere ve Bolu halkına halkına yapılmış demektir. İzzet babamızın bizlere emanet bıraktığı eserlerine ve Ahmet Baysal amcamıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. O yüzden şunu asla unutmayın ki Ahmet Baysal amcamızın gözünden düşen bir damla yaşa bizler ve Bolu halkı on binler ile siper olur. Biran önce saçma fikirlerinizi, gereksiz projelerinizi kendinize saklayın ve İzzet babamızın kemiklerini, Ahmet amcamızın yüreğini sızlatmaktan vazgeçin. Yoksa tepkimiz çok daha sert olacaktır. Sabrımızı zorlamayın!”

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2019, 13:58